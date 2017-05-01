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السفير الفلسطيني: لأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال دخلوا مرحلة الخطر
السفير الفلسطيني لدى مصر جمال الشوبكي

السفير الفلسطيني: لأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال دخلوا مرحلة الخطر

الإثنين، 1 مايو 2017 01:00 ص
كتب - متابعات

حذر السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي من أن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي دخلوا مرحلة الخطر.
وشدد الشوبكي  في تصريحات خاصة لـdmc على ضرورة استخدام كل الوسائل السلمية للضغط على إسرائيل للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى.
وقال الشوبكي ل dmc إن المناضلين الفلسطينيين تتم معاقبتهم بحرمانهم من أبسط الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات والقوانين الدولية بينما يتمتع بها المجرمون الإسرائيليون. 
ودعا الشوبكي الرأي العام العربي والدولي لدعم مطالب الأسرى العادلة مثمنا تغطية ودعم الإعلام المصري لإضراب الأسرى الفلسطينيين منذ لحظاته الأولى ، وأيضا تضامن شخصيات برلمانية وفكرية وسياسية في مصر مع الأسرى في سجون الاحتلال.

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