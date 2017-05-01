وصف الإعلامي جابر القرموطي، إغلاق أحد مطاعم المشويات الشهيرة في حدائق الأهرام، أمس الأحد، بعد ضبط 12 كيلو لحوم حمير تُستخدم للطرب والشيش، و4 كيلو أخرى بتلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ”الإرهاب الغذائي”.

أوضح “القرموطي”، في حلقة مساء الأحد من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذا المطعم له عدة أفرع، يجب إغلاقها جميعًا، مشيرًا إلى تصريح محافظة الجيزة له باسمه، إلا أنه لن يذكره لعدم التشهير به، لافتًا إلى أن به حرف “السين”.

قال مقدم برنامج “آخر النهار”: “أنا لو من الدولة لهخلي صاحب المطعم ينهق في السجن”، متسائلًا بسخرية: “أنت مش عاجبك بقية البهائم بتأكلنا لحم حمير وتبيعها بسعر عالي كمان! قول أنا عندي كفتة لحم حمير سعرها كذا”.

في نفس السياق أكد جابر القرموطي على أن صاحب المطعم يمكن أن يدفع غرامه ويخرج من القضية، ولكن إذا حدث ذلك فيصبح من حقه بعد ذلك أن يطعمنا لحم كلاب على أنه “فخدة رومي”.