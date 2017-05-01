 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 02:02 صباحاً
روابط سريعة
القرموطي عن إغلاق أحد المطاعم: نتعرض لإرهاب غذائي
جابر القرموطي

القرموطي عن إغلاق أحد المطاعم: نتعرض لإرهاب غذائي

الإثنين، 1 مايو 2017 12:41 ص
كتب - متابعات

وصف الإعلامي جابر القرموطي، إغلاق أحد مطاعم المشويات الشهيرة في حدائق الأهرام، أمس الأحد، بعد ضبط 12 كيلو لحوم حمير تُستخدم للطرب والشيش، و4 كيلو أخرى بتلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ”الإرهاب الغذائي”.

أوضح “القرموطي”، في حلقة مساء الأحد من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذا المطعم له عدة أفرع، يجب إغلاقها جميعًا، مشيرًا إلى تصريح محافظة الجيزة له باسمه، إلا أنه لن يذكره لعدم التشهير به، لافتًا إلى أن به حرف “السين”.

قال مقدم برنامج “آخر النهار”: “أنا لو من الدولة لهخلي صاحب المطعم ينهق في السجن”،  متسائلًا بسخرية: “أنت مش عاجبك بقية البهائم بتأكلنا لحم حمير وتبيعها بسعر عالي كمان! قول أنا عندي كفتة لحم حمير سعرها كذا”.

في نفس السياق أكد جابر القرموطي على أن صاحب المطعم يمكن أن يدفع غرامه ويخرج من القضية، ولكن إذا حدث ذلك فيصبح من حقه بعد ذلك أن يطعمنا لحم كلاب على أنه “فخدة رومي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3