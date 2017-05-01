قال رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المهندس، محمد السويدي، إن هناك عشرات المليارات تضيع على الدولة المصرية سنويًا بسبب عدم دفع الضرائب للدولة، وإنّ جزءًا كبيرًا من ضياع هذه الأموال على الدولة بسبب التقصير الحكومي، وهذا سبب اختلافنا مع الحكومة.

وأضاف السويدي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن منظومة الضرائب بحاجة إلى تعديلات جذرية في أسرع وقت ممكن، موضحًا: “نحن نعاني من مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.. ولا بُد من إعادة هيكلة منظومة الدعم مرة أخرى”.

وتابع السويدي أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، رجلٌ لديه فكر، بالإضافة إلى أنّه علاّمة دستورية في القانون.

وأوضح السويدي أن إصلاح التعليم في مصر لن يتم في عام أو عامين كما يَدعى البعض، كما أنه يحتاج لأعوام طويلة، لافتًا إلى أنّه مع المعارضة التي تقدم بديلًا.