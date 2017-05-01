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تعليق من خيري رمضان على فيديو مطالبة وجدي غنيم بإعدام المسيحيين
الاعلامي خيري رمضان

تعليق من خيري رمضان على فيديو مطالبة وجدي غنيم بإعدام المسيحيين

الإثنين، 1 مايو 2017 12:14 ص
كتب - متابعات

عرض الإعلامي خيري رمضان فيديو للشيخ وجدي غنيم، الذي صدر حكمًا بإعدامه، أمس الأحد، يحرض فيه على قتل المسيحيين، ووصفهم بالصليبيين، مستشهدًا بأحاديث الرسول الكريم.

أكد “غنيم” في بداية الفيديو المعروض في حلقة مساء الأحد من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أن حديثه هذا لا يُحسب على الإخوان المسلمين، مع تأكيده على دعمه لهم في محنتهم، بالرغم من اختلافه معهم في بعض الثوابت التي حادوا عنها.

من جانبه طالب “رمضان” بترجمة هذا الفيديو لكي يعرف العالم الوجه الحقيقي لـ”غنيم” ولدولة قطر، التي تؤويه.

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