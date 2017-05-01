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شاهد.. هل هناك شبه بين هاني رمزي وشقيقه المستشار؟
هاني رمزي

شاهد.. هل هناك شبه بين هاني رمزي وشقيقه المستشار؟

الإثنين، 1 مايو 2017 12:07 ص
هويدا أبوسمك

ظهر الفنان هاني رمزي بصحبة شقيقه المستشار أمير رمزي، أثناء حضورهما حفل زفاف “عهد” ابنة رجل الأعمال إيهاب طلعت زوج الفنانة شيرين وجدي.

لاحظ الجمهور من النظرة الأولى وجود شبه كبير بين الفنان وبين شقيقه، حيث أن لهما نفس الملامح.

حفل زفاف ابنة إيهاب طلعت حضره عدد من المشاهير ومن بينهم ليلى علوي، وفاء عامر وزوجها، خالد صلاح، شيريهان أبو الحسن، منى الشاذلي، ووائل الإبراشي.

زفاف ابنة شيرين وجدي

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