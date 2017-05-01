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علاء مبارك يتناول الملوخية في مطعم شعبي شهير
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علاء مبارك يتناول الملوخية في مطعم شعبي شهير

الإثنين، 1 مايو 2017 12:01 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، لحظة تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق في مطعم البرنس وأثناء تواجده في مطعم البرنس وسط الأهالي،  يتناول الملوخية أثناء تقديم صاحب المحل له.

وقال الإبراشي في برنامج «العاشرة مساءً »المذاع عبر فضائية«دريم»، أن هذا المشهد ليس سياسيًا ونتمنى أن تكون اللحوم جيدة وليست لحوم حمير.

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