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لوسي: لهذا رفضت ارتداء المايوة في أعمال!
الراقصة لوسي ـ لوسى

لوسي: لهذا رفضت ارتداء المايوة في أعمال!

الإثنين، 1 مايو 2017 12:00 ص

كشفت الفنانة المصرية لوسي، عن سر رفضها ارتداء  المايوه في أعمالها الفنية طوال حياتها رغم أنها لا ترفض الظهور ببدلة رقص.

لوسي، قالت خلال لقائها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc: «إن الرقص مهنة محترمة وفن محترم، ومن الممكن أن تمتهنه واحدة غير ذلك  فهذه مشكلتها، فلم نسمع يومًا أي إساءة لـ سامية جمال، وتحية كاريوكا، ونعيمة عاكف، ونعمت، ونبوية وسهير زكي، كل هؤلاء فنانات قدمن الرقص برقي».

وأضافت: «أنا بلبس بدلة رقص ولكن ماهي الحكمة في ارتداء “مايوه”، هند رستم أصل الإغراء لم تظهر يوما عارية، وكانت الناس تشاهد رقتها وكم من الممثلات ظهروا عندنا بمايوه بكيني؟، وكم فنانة رقصت لم نشاهد لها شيء خارج؟ وكيف ان ارتدي مايوه في مظهر على الشاطئ والبطل أمامي يرتدي كامل ملابسه؟».

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