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رئيس ائتلاف دعم مصر: الحوار المجتمعي سبب تأخر إصدار قانون الاستثمار
النائب محمد السويدي

رئيس ائتلاف دعم مصر: الحوار المجتمعي سبب تأخر إصدار قانون الاستثمار

الإثنين، 1 مايو 2017 12:00 ص
كتب - متابعات

قال رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب المهندس، محمد السويدي، إن الدولة المصرية تُعاني من فوضى الفتاوى، وإنّ تقليلها واجب على البرلمان، لذلك هناك فتاوي يَجب تنظيمها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف السويدي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن ائتلاف دعم مصر يَدعم الدولة المصرية، إلا أن هذا الائتلاف يختلف كثيرًا مع الحكومة.
وتابع السويدي أن مصر لن تتقدم بالصوت المرتفع، ولكن بالتكاتف والوحدة لحل الأزمات، لافتًا إلى أن محتكري السلع يَستغلوا ثغرات القوانين.
وأوضح السويدي أن عرض قانون الاستثمار للحوار المجتمعي سبب تأخره عن الصدور حتى الآن، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى حاليًا لوقف الاقتصاد الموازي حتى يتم استغلاله وإدخاله للموازنة العامة للدولة.

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