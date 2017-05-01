حدث في مثل هذا اليوم 1 مايو.. اليوم العالمى للعمال

305 - تنازل دقليديانوس ومكسيميان أباطرة الإمبراطورية الرومانية عن العرش.

1328 - انتهاء حروب الاستقلال الاسكتلندية من خلال معاهدة (أدنبرة-1نورثامبتون)، واعتراف مملكة إنجلترا بمملكة اسكتلندا كدولة مستقلة.

1544 - اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد عشرين عامًا من الحروب منذ نجاح العثمانيين من فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية.

1707 - إعلان اتحاد اسكتلندا وإنجلترا للمملكة المتحدة.

1840 - صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا، يحمل صورة الملكة فيكتوريا، وكان لونه أسود وقيمته بنس واحد، وتولت طباعته “دار بركنز باكون”. وكانت البرازيل هي ثاني دولة في العالم تستعمل طوابع البريد.

1886 - العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال.

1900 - السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرًا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج.

1907 - ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آلة النسيج.

1917 - وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يعلن رسميًا عن تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين.

1925 - جزيرة قبرص تصبح مستعمرة بريطانية.

1945 - انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.

1948 - الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية.

1949 - كمال جنبلاط يؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان.

1950 - صدور قانون يمنع قتل الأطفال وتعدد الزوجات وزواج الأطفال في الصين.

1960 - إسقاط طائرة التجسس الأمريكية U-2 فوق الأراضي السوفيتية وبداية الأزمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

1961 - فيدل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديموقراطية مستقلة.

1962 - فرنسا تجري أولى تجاربها النووية في الصحراء الكبرى في الجزائر.

1963 - الأمم المتحدة تنهي وصايتها على غينيا الجديدة التي تعرف باسم “إيريان الغربية”، وهي تقع في إندونيسيا وتسمى “إيريان جايا”، وتسود بها بعض المشاكل العرقية حيث تسعى للانفصال وتكوين دولة مستقلة، وتوجد حركة باسم “حركة بابو الحرة” تقاتل منذ الستينيات للحصول على الاستقلال.

1975 - افتتاح “مطار ناغاساكي”، وكان أول مطار بحري في اليابان.

1981 - اغتيال رئيس الجمعية النمساوية الإسرائيلية وعضو مجلس مدينة فيينا هاينتز نيتيل في فيينا، على يد منظمة أبي نضال “حركة فتح - المجلس الثوري”. نفذ الهجوم هشام راجح ومروان حسن واتهم بهيج يونس بتدبيرها.

1991 - الحكومة البلجيكية تفرض على المطاعم والمقاهي تخصيص ثلث مساحتها على الأقل لغير المدخنين.

2003 - الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق.

2004 - صحيفة “ديلي ميرور” تعلن أن الجنود البريطانيين ارتكبوا مثلهم مثل الأمريكان جرائم غير أخلاقية ضد المعتقلين العراقيين، ونشرت الصحيفة صوراً تظهر هذه الجرائم.

2010 - انفجاران بالقرب من مسجد في سوق مكتظ في العاصمة الصومالية مقديشو يؤديان إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

2011 - بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بندكت السادس عشر يعلن عن تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني طوباويًا خلال احتفال في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمام مئات الآلاف من الكاثوليك.

2012 - اتساع نطاق الاضراب عن الطعام الذي ينفذه سجناء فلسطينيون احتجاجاً على سياسات السجن الإسرائيلية من مجرد احتجاج لمجموعة قليلة إلى حركة وطنية تضم نحو 1400 مشارك.

2014 - الاسكتلنديون يرفضون الإنفصال عن إنجلترا في في استفتاء خاص.

2015 - القوات الجوية الأمريكية تتأهب لسُقوط مركبة الشحن الروسية بروغريس إم-27 إم تائهة خلال أيَّام ولا يُعرف على وجه التحديد أين ستقع على سطح الأرض.