 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 12:44 صباحاً
روابط سريعة
حي العامرية أول بالإسكندرية يشن حملة موسعة لإزالة إشغالات وتنفيذ قرارات تنظيم
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

حي العامرية أول بالإسكندرية يشن حملة موسعة لإزالة إشغالات وتنفيذ قرارات تنظيم

الأحد، 30 ابريل 2017 11:42 ص
أ ش أ

شن حي العامرية أول، اليوم الأحد، حملة إزالة موسعة للمحلات المقامة على مصرف البردويل؛ حيث تم تنفيذ 18 قرار تنظيم و6 قرارات إشغال طريق للمحلات المقامة على المصرف لما تمثله من خطورة.

وعقد رئيس الحي أحمد بسيوني اجتماعا مع شاغلي المحلات المقامة على مصرف البردويل لبحث ومناقشة أهمية إزالة هذه المحلات، مع التزام الحي بتوفير المكان البديل لهم.

وكان محافظ الإسكندرية محمد سلطان قد أصدر تعليمات بإعادة الانضباط إلى شوارع بالثغر للحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه إشغالات الطريق وجميع التعديات المتسببة في إعاقة حركة المرور، مشيرا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة والاهتمام بسرعة رفع المعاناة عنه على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3