شن حي العامرية أول، اليوم الأحد، حملة إزالة موسعة للمحلات المقامة على مصرف البردويل؛ حيث تم تنفيذ 18 قرار تنظيم و6 قرارات إشغال طريق للمحلات المقامة على المصرف لما تمثله من خطورة.

وعقد رئيس الحي أحمد بسيوني اجتماعا مع شاغلي المحلات المقامة على مصرف البردويل لبحث ومناقشة أهمية إزالة هذه المحلات، مع التزام الحي بتوفير المكان البديل لهم.

وكان محافظ الإسكندرية محمد سلطان قد أصدر تعليمات بإعادة الانضباط إلى شوارع بالثغر للحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه إشغالات الطريق وجميع التعديات المتسببة في إعاقة حركة المرور، مشيرا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة والاهتمام بسرعة رفع المعاناة عنه على أرض الواقع.