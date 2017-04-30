التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالسعودية اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور المملكة حاليا.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة والتعاون المشترك في مكافحة التطرّف ومحاربة الإرهاب، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين منها.

وكانت المستشارة الألمانية قد عقدت في وقت سابق جلسة مباحثات رسمية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناولت آفاق التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.