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وزير الأوقاف يكشف تفاصيل إصدار كتاب "ضلالات الإرهابيين"
وزير اﻻوقاف محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل إصدار كتاب "ضلالات الإرهابيين"

الأحد، 30 ابريل 2017 11:24 ص
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يتم حاليا مراجعة كل الكتب الصادرة عن الوزارة وخاصة كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، لما فيه من حساسية.

وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc”، أن هذه الجماعات تقوم على تكفير المجتمعات، مشيرا إلى أن الكتاب جاء للرد على كثير من الأقاويل الخاطئة.

وأوضح أن الجزية أحد الموضوعات الهامة التي تضمنها الكتاب، لتوضيحها بشكل صحيح، مشيرا إلى أن الجزية كانت موجودة قبل الإسلام، حيث أن الجزية لا تفرض على الشيوخ والأطفال ولا النساء، ولم تكن مقابل الدين، ولكن من لم يدخلوا في الإسلام ولم يشتركوا في الدفاع عن مدينتهم فتكون الجزية مقابل الحماية.

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