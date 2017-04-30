قال رئيس هيئة قناة السويس وهيئة التنمية الاقتصادية الفريق، مُهاب مميش، إنّه يَستكمل ما بدأه الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا، كما أنّه توجه بالشكر لدرويش، على ما قام به خلال فترة توليه رئاسة المنطقة.

وأضاف مميش خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC”،: “نحنُ بدأن بالفعل في تطوير شرق مدينة بورسعيد، والعين السخنة”، قائلاً: “المنطقة الصناعية الموجودة في بورسعيد تحتوي على الصناعات الخفيفة لهشاشة الأرض”.

وتابع مميش أن المنطقة الصناعية الموجودة في العين السخنة تحتوي على الصناعات الثقيلة لصلابة الأرض، قائلاً: “نحن نقوم بتشجيع المستثمرين من خلال وضع حوافز جيدة لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة”.

وأوضح مميش أنّ هذه المناطق الصناعية التي تحتوي على صناعة لوجيستية وبحرية عامة وغيرها، ستفتح بالتأكيد فرص عمل للشباب.