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الأحد 30 ابريل 2017 11:08 مساءً
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ماذا قالت فتاة البرجر بعد أن ذكرها السيسي؟
السيسي في عيد العمال

ماذا قالت فتاة البرجر بعد أن ذكرها السيسي؟

الأحد، 30 ابريل 2017 11:08 م
كتب - متابعات

أبدت ياسمين رحيم، صاحبة مشروع “برجر ستيشن”، عن سعادتها الكبيرة بعد حديث الرئيس السيسي عنها وعن صديقتها شيماء وعن مشكلتهما خلال كلمته بمؤتمر الشباب.

وأكدت ياسمين خلال حوارها ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنها كانت تشعر بالظلم بشكل كبير وشعرت بأن ربنا أعاد لي حقي ورد لي اعتباري، مشيرة إلى أن اليوم أصبح رئيس الجمهورية في ظهر الشباب.

وقالت ياسمين إن وزيرة التضامن غادة والي تواصلت معها وأوصلتها بالمحافظ، وبعدها منحها المحافظ تصريحا للعمل ووعدها بإنشاء مكان مخصص لتشغيل عربات الطعام لها ولبعض الشباب.

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