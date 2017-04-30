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الأحد 30 ابريل 2017 11:05 مساءً
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شاهد..في موسم حصاد القمح.."التموين" توجه صفعة للقطاع الخاص وتؤكد: هناك إجراءات صارمة
القمح

شاهد..في موسم حصاد القمح.."التموين" توجه صفعة للقطاع الخاص وتؤكد: هناك إجراءات صارمة

الأحد، 30 ابريل 2017 11:05 م
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قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، إن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الوزارة بشأن عمليات تخزين القمح هذا الموسم، منها عدم تمكين القطاع الخاص بشراء القمح لحساب الحكومة المصرية، ولن يتم تخزين الأقماح المحلية الموسم الحالي إلا في الصوامع المجهزة.

وأَضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن”، أنه لن يتم تخزين الأقماح المحلية الموسم الحالي إلا في الصوامع المجهزة، مؤكدا أن هناك جهات حكومية معلومة والشركة القابضة للصناعات الغدائية والبنك الزراعي هي المسئولة عن توريد القمح من البداية إلى النهاية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أنه تم تسليم 237 ألف طن قمح مقارنة 239 ألف طن من العام الماضي، لافتا إلى أنه الشون الترابية ستستخدم لتجميع القمح من المزارعين، لتوفير خدمة النقل على الفلاحين، وسيتم الإعلان عن الاستلام والأسعار في الأماكن المعلومة والمعروفة.



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