 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 11:01 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. اشتعال أسلاك الكهرباء في قرية البلابيش بدار السلام
معتز الدمرداش

شاهد.. اشتعال أسلاك الكهرباء في قرية البلابيش بدار السلام

الأحد، 30 ابريل 2017 11:01 م
كتب - متابعات

أذاع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، لقطات مصورة ترصد لحظة اشتعال أسلاك الكهرباء العارية بقرية البلابيش بدار السلام محافظة سوهاج.

وكشف أشرف، أحد المتضررين من اشتعال أسلاك الكهرباء العارية، أن تلك الأسلاك متهالكة ولم يتم تغييرها منذ عام 1984، مشيرا إلى أن الأسلاك العارية تسببت في إحراق النخيل وكادت تؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص دون تحرك من المسئولين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3