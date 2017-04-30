أذاع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، لقطات مصورة ترصد لحظة اشتعال أسلاك الكهرباء العارية بقرية البلابيش بدار السلام محافظة سوهاج.

وكشف أشرف، أحد المتضررين من اشتعال أسلاك الكهرباء العارية، أن تلك الأسلاك متهالكة ولم يتم تغييرها منذ عام 1984، مشيرا إلى أن الأسلاك العارية تسببت في إحراق النخيل وكادت تؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص دون تحرك من المسئولين.