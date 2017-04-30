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الأحد 30 ابريل 2017 10:59 مساءً
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إقالة وزيري التربية والمالية في الحكومة التونسية
يوسف الشاهد

إقالة وزيري التربية والمالية في الحكومة التونسية

الأحد، 30 ابريل 2017 10:57 م
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قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي وتعيين وزير الاستثمار محمد الفاضل عبد الكافي وزيرا للمالية بالنيابة عنها، وذلك عقب التصريحات التي أدلت بها مما تسبب في هبوط الدينار.

ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء وفق “رويترز” إن الشاهد أقال أيضا وزير التربية ناجي اجلول، وتشير بعض الانباء إلى احتمالية ضم وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.

تأتي إقالة الزريبي عقب أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

يذكر أن السلطات التونسية قامت بقتل مسلحين اليوم في تبادل إطلاق النار، بمدينة سيدي بوزيد، إثر تفجير انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا نفسه.

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