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الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري حتى نهاية مايو
مصلحة الجمارك

الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري حتى نهاية مايو

الأحد، 30 ابريل 2017 10:38 م

أعلنت مصلحة الجمارك أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم /الأحد/، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الإثنين وحتى نهاية مايو.

العملة سعر العملة بالجنيه

دولار أمريكي 5ر16
يورو 9768ر17
جنيه إسترليني 1696ر21
دولار كندي 1440ر12
كرون دنمركي 4165ر2
كرون نرويجي 9233ر1
كرون سويدي 8810ر1
فرنك سويسري 5913ر16
100 ين ياباني 8208ر14
ريال سعودي 3998ر4
دينار كويتي 3658ر54
درهم إماراتي 4924ر4
دولار إسترالي 3487ر12
دينار بحريني 7690ر43
ريال عماني 8628ر42
ريال قطري 5316ر4
دينار أردني 2723ر23
يوان صيني 3947ر2

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