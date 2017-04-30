خروج عن النص في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.. ماذا حدث من البدري؟

لم تخلو مباراة الأهلي والإنتاج الحربي التى أٌقيمت بينهما اليوم ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري العام باستاد السلام وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، من مشاهد الخروج عن النص من بعض لاعبي الأهلي وأفراد بالجهاز الفني.

وكان الأول من حسام البدري المدير الفني للأهلي الذى قام محمود عاشور حكم اللقاء بطرده بسبب نظرته “الغريبة” للغاية تجاه الحكم.

وكان تصرف حسام البدري تجاه محمود عاشور كان غريباً للغاية، فقد نظر له نظرة فيها “تعالي” وسخرية الأمر الذى أثار استياء وغضب الجميع ممن تابعوا المباراة عبر الفضائيات أو ممن تابعوها في الاستاد.

وبهذا الفعل يواجه حسام البدري شبح الإيقاف بسبب التصرف السيئ الذى بدر منه تجاه محمود عاشور، خاصة وأن المدير الفني للأهلي لم يعتذر عما بدر منه بل إنه طالب إدارة ناديه بضرورة التعامل مع تجاوزات الحكام ضد الأهلي!