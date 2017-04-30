صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الادعاءات بتورط مديرين لحملته الانتخابية بالتنسيق مع مسئولين روس عبارة عن قصص مختلقة، لا أساس لها من الصحة بتاتا.

وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة “سي بي إس” التليفزيونية أوردت القناة مقتطفات دعائية منها على أن تبث بالكامل مساء اليوم، عن المزاعم بتورط بعض القائمين على حملته الانتخابية بالاتصال مع موسكو: “هذه القصة بأكملها من نسيج الخيال”.

في الوقت ذاته اتهم ترامب منافسته في الانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون وأعضاء في حملتها الانتخابية بالاتصال مع روسيا قائلا: “هناك باديستا (مدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية)، هو وأخوه يملكان شركة تجارية في روسيا. زوج هيلاري ( الرئيس السابق للولايات المتحدة، بيل كلينتون) ألقى خطابات في روسيا. هيلاري (كلينتون) عقدت مع روسيا صفقة اليورانيوم. ولم يتكلم أحد عن ذلك”

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” زعمت في منتصف فبراير الماضي أن ثلاثة من المسؤولين الأمنيين الأمريكيين أفادوا بأن أجهزة تنفيذ القانون والمخابرات الأمريكية اعترضت اتصالات لأعضاء في حملة ترامب الانتخابية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشفت فيه أدلة على أن روسيا كانت تحاول التأثير في الانتخابات الأمريكية عن طريق القرصنة الإلكترونية على اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وأن أجهزة المخابرات سعت بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت حملة ترامب تتواطأ مع الروس بشأن التسلل أو غيره من الجهود للتأثير على نتائج الانتخابات، على حد زعم الصحيفة الأمريكية.