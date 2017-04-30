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ماذا قالت الخارجية ردًا على مزاعم تأخر تجديد جواز سفر البرادعي؟
البرادعي

ماذا قالت الخارجية ردًا على مزاعم تأخر تجديد جواز سفر البرادعي؟

الأحد، 30 ابريل 2017 10:28 م
كتب - متابعات

علق أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على قاله الدكتور محمد البرادعى، من تأخر إصدار جواز سفره، قائلاً: “جواز السفر تم إصداره بالفعل منذ بضعة أيام، وفى طريقه إلى السفارة المصرية فى فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم”.

وغرد البرادعي سابقا وقال “تقدمت منذ 3 أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى، وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة”.

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