كشف مصدر أمنى، عن أن اعترافات العناصر المتورطة فى استهداف كنيستى مارجرجس فى طنطا ومارمرقس فى الإسكندرية، الذين يتم ضبطهم مؤخراً، يساهم بشكل كبير فى التوصل لهوية باقى المتهمين الهاربين.

كما أن أجهزة الأمن تعتمد على معلومات دقيقة بواسطة الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية، فضلاً عن تجنيد المصادر السرية، وتلقى بلاغات من المواطنين للمساهمة فى الإدلاء بمعلومات حول العناصر التى مازالت هاربة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ 500 ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين، متقدمة بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت فى التوصل للعناصر الهاربة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد، وتؤكد على الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أى معلومات.