دعا رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، الشعب الجزائري إلى “استلهام روح مايو 1945 من أجل صون استقلال الجزائر ومواصلة بنائها”، مشددا على “ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية يوم 4 مايو المقبل حفاظا على الجمهورية الجزائرية التي أرادها وحلم بها أبطال جيل نوفمبر الخالد”.

وخاطب سلال - خلال لقائه، اليوم الأحد، مع ممثلي المجتمع المدني بمقر نادي المحامين أثناء زيارته لولاية سطيف - “المشككين” في قدرة الجزائر على الحفاظ على الانسجام والتماسك المجتمعي واستكمال بناء الاقتصاد الناشئ، قائلا: “يا سكان سطيف ويا كل أبناء الجزائر لنستلهم روح مايو 45 كي نحافظ على استقلال بلادنا ونواصل بناءها رغم الظروف المالية والاضطرابات الإقليمية”.

ووجه رئيس الحكومة خطابه إلى الشعب الجزائري بالقول: “بلادكم تناديكم مرة أخرى للتعبير عن التمسك بالخط الوطني الأصيل والوفاء لوصية الشهداء والمجاهدين الذين فكروا فينا قبل أنفسهم وضحوا من أجلنا بكل ما يملكون”، داعيا إلى القيام بالواجب الانتخابي “من أجل كل شاب سقط برصاص المستعمر في تلك المظاهرات وكل شيخ أهانه المستعمرون وكل دمعة لأم ثكلى”.

وأشار سلال، إلى تاريخ المنطقة من التي وصفها بـ”أرض وفاء والتزام مع المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، إذ لم يتخلف أهلها الكرام عن دعمه ومساندته في الاستحقاقات المصيرية لبلادنا وعلى رأسها المصالحة الوطنية التي أطفأت نار الفتنة وسمحت بالتفرغ للبناء والتشييد”، مضيفا أن رئيس الجمهورية تعود أن يقول إن “سطيف عالي برجاله الشجعان وأبطاله من شهداء ومجاهدين”.

وتابع إنه “في الأيام الأولى من شهر مايو سنة 1945، لم يكن سكان سطيف وقالمة وخراطة يحضرون للاحتفال بعيد العمال، بل كانوا مهمومين بقوت يومهم بعد أن نهب الاستعمار خيرات البلاد وفرض المجاعة على مناطق كاملة من وطننا لمشاركته في الحرب العالمية الثانية”، منوها بأنه رغم تلك الظروف، إلا أن “أولئك الفقراء المعدومين ثاروا لا للتعبير عن مطالب شخصية أو مادية بل من أجل الجزائر والاستقلال وبذلوا لذلك حياتهم”.