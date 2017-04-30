رئيس الحكومة الجزائرية يدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلةالأحد، 30 ابريل 2017 10:31 م
دعا رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، الشعب الجزائري إلى “استلهام روح مايو 1945 من أجل صون استقلال الجزائر ومواصلة بنائها”، مشددا على “ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية يوم 4 مايو المقبل حفاظا على الجمهورية الجزائرية التي أرادها وحلم بها أبطال جيل نوفمبر الخالد”.
وخاطب سلال - خلال لقائه، اليوم الأحد، مع ممثلي المجتمع المدني بمقر نادي المحامين أثناء زيارته لولاية سطيف - “المشككين” في قدرة الجزائر على الحفاظ على الانسجام والتماسك المجتمعي واستكمال بناء الاقتصاد الناشئ، قائلا: “يا سكان سطيف ويا كل أبناء الجزائر لنستلهم روح مايو 45 كي نحافظ على استقلال بلادنا ونواصل بناءها رغم الظروف المالية والاضطرابات الإقليمية”.
ووجه رئيس الحكومة خطابه إلى الشعب الجزائري بالقول: “بلادكم تناديكم مرة أخرى للتعبير عن التمسك بالخط الوطني الأصيل والوفاء لوصية الشهداء والمجاهدين الذين فكروا فينا قبل أنفسهم وضحوا من أجلنا بكل ما يملكون”، داعيا إلى القيام بالواجب الانتخابي “من أجل كل شاب سقط برصاص المستعمر في تلك المظاهرات وكل شيخ أهانه المستعمرون وكل دمعة لأم ثكلى”.
وأشار سلال، إلى تاريخ المنطقة من التي وصفها بـ”أرض وفاء والتزام مع المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، إذ لم يتخلف أهلها الكرام عن دعمه ومساندته في الاستحقاقات المصيرية لبلادنا وعلى رأسها المصالحة الوطنية التي أطفأت نار الفتنة وسمحت بالتفرغ للبناء والتشييد”، مضيفا أن رئيس الجمهورية تعود أن يقول إن “سطيف عالي برجاله الشجعان وأبطاله من شهداء ومجاهدين”.
وتابع إنه “في الأيام الأولى من شهر مايو سنة 1945، لم يكن سكان سطيف وقالمة وخراطة يحضرون للاحتفال بعيد العمال، بل كانوا مهمومين بقوت يومهم بعد أن نهب الاستعمار خيرات البلاد وفرض المجاعة على مناطق كاملة من وطننا لمشاركته في الحرب العالمية الثانية”، منوها بأنه رغم تلك الظروف، إلا أن “أولئك الفقراء المعدومين ثاروا لا للتعبير عن مطالب شخصية أو مادية بل من أجل الجزائر والاستقلال وبذلوا لذلك حياتهم”.
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
سعفان: الانتهاء من 3 قوانين «عمالية».. وتشغيل 79 ألف شاب
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر، في عيدهم. وقال سعفان، في كلمته خلال احتفالية “عيد العمال”، اليوم الأحد، إن عمال ...Sun, 30 Apr 2017 08:02:35 GMT
-
مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادم
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في ...Sun, 30 Apr 2017 11:46:46 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة القلعة ...Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
قياس ضغط الدم بالمنزل.. تحذير مهم
رغم الاعتماد المتزايد على أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل للتعامل مع مرضى ضغط الدم المرتفع خلصت دراسة صغيرة إلى نتائج غير مريحة بشأن تلك الطريقة. ويقول الباحثون إن ...Sat, 29 Apr 2017 15:18:18 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT