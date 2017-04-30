

أكّد الدكتور وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، أن أرقام الإصلاح الاقتصادي التي تعلن عنها الحكومة خاصة التي تتعلق بالصادرات والواردات أرقام صمّاء لا تعبر عن الحقيقة والواقع بشيء، في ظل المعاناة داخل المجتمع المصري، أقلها إغلاق العديد من المصانع وتوقف عجلة الانتاج.

وعن طلب صندوق النقد الدولي من الدولة ضرورة رفع سعر الفائدة باعتبارها أداة مناسبة لمعالجة التضخم وزيادة الأسعار، قال “النحاس”، في لقائه مع برنامج “كلام بفلوس” المذاع على قناة “العاصمة”: “أوضحت سابقا أنه علينا الانتباه قبل اللجوء للصندوق أن نفرق بين التضخم العادي والتضخم الحلزوني، فالتضخم العادي هو اتباع أساليب البنك الدولي حاليا برفع سعر الفائدة للسيطرة على الفائض داخل البيوت والأسواق من فائض مالي”.

وأضاف “النحاس”: “التضخم الاقتصادي الحالي مصطنع وغير طبيعي -التضخم الحلزوني- وطريقة علاجه خاطئة، وبالتالي قد يؤدي لانهيار الاقتصاد بالكامل، وهذا ما حدث في الأزمة المالية العالمية 2008 وهذا بسبب التضخم الحلزوني اللي ضرب العالم كله”.

وتابع: “طريقة المعالجة لازم نخلي بالنا، لأن الصندوق حاطت الحبل على رقبتنا وعمال يضغط ويقفل، لو أنا طبقت والتزمت بقواعد ومتطلبات الصندوق الفترة المقبلة بتحريك أسعار الوقود والطاقة سيؤدي لدورة جديدة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ومش هنعرف نسيطر، وكدا إحنا بندمر القطاع الخاص”.