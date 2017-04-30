

تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو للبابا تواضروس، قيل أنه عقب توقيع بيان مشترك مع الفاتيكان حول المعمودية- أحد أسرار الكنيسة.

وقال البابا إن هناك تاريخا قديما بين الكنائس المسيحية، وما يسمي بالحرومات القديمة «أمور محظورة» منذ القرون الأولى ميلاديا، والفكر الذي يجمع الكنائس، ويحتاج أولا الرفع من الحرومات.

وأضاف البابا أن قضية المعمودية جزء من عنوان كبير، موضحا أن الحرومات تحتاج نوعا من الحوار اللاهوتى لتتفهم الكنائس مع بعضها.

وأكد أن الكنيسة الكاثوليكية سرائرية تؤمن بالأسرار المقدسة التناول وغيرها، ولديها كهنوت شرعى، أما عن سر المعمودية احيانا فيمارسه كاهن الكاثوليك بالرش، أما الكنيسة القبطية فتمارس التغطيس، والكاثوليكية تمارس المعموديه للأشخاص في الكبر بعدما يدركهم الإيمان، أما الأرثوذكس فيمارسون المعمودية للأطفال، الأم مسئولة عن هذا الأمر.

وتابع أن هناك حالات فردية تحدث في مصر، حينما يقدم طرف كاثوليكي للزواج من طرف قبطى، فتكتفى الكنيسة برشمه بالميرون طالما اعتمد، لكن اعتراف عام المحمودية الكاثوليك لم يحدث بعد، ولجان الحوار تواصل عملها ومناقشتها.

وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا واسعا على خلفية توقيع البابا تواضروس والبابا فرانسيس وثيقة حول المعمودية، وأصدرت الكنيسة القبطية بيانا صحفيا، تؤكد التوقيع على بيان مشترك بين، وليس وثيقه اتفاق، بينما خرجت رابطة حماة الإيمان الأرثوذكسية، بطلب للكنيسة بإعلان أصل الوثيقة الموقعة لفض حالة الالتباس.