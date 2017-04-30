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قادة آسيان يعربون عن مخاوفهم حيال برامج كوريا الشمالية
قمة اسيان

قادة آسيان يعربون عن مخاوفهم حيال برامج كوريا الشمالية

الأحد، 30 ابريل 2017 09:52 م
أ ش أ

دعا قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كوريا الشمالية إلى ضرورة الامتثال الفوري لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد أن القادة أعربوا عن مخاوفهم الشديدة حيال التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، ودعوا بيونج يانج إلى الامتثال على الفور لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية.

وذكر البيان أن دول (آسيان) تنظر بعين الاعتبار إلى مخاوف أعرب عنها بعض القادة حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

يُشار إلى أن (آسيان) هي منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

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