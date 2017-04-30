قالت وسائل إعلام عالمية، الأحد، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وضع خلال لقاءاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، أسس مباحثات السلام، التى سيجريها مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى البيت الأبيض الأربعاء المقبل.

والتقى أبومازن، الرئيس السيسى قبل يومين فى القاهرة، والملك عبدالله، اليوم الأحد فى الأردن.

من جانبه، قال السفير الفلسطينى لدى مصر، جمال الشوبكى، إن السلطة الفلسطينية لا تخطو خطوة إلا بمشاورة القيادة المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الأحد، بمقر السفارة فى القاهرة.

من جانبها قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أكد أمس أن “الدول العربية ستمنح تل أبيب ضمانات أمنية فى إطار أى اتفاق سلام مع فلسطين يضمن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية”.

وأضاف الصفدى أثناء لقائه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه “من أجل أن تعيش إسرائيل فى سلام مع العرب، فمن الضرورى لهم مغادرة الأراضى المحتلة إلى حدود ما قبل عام 1967، فإذا حدث ذلك، فالدول العربية ستكون على استعداد لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل”.

فيما كشفت صحيفة “تايمز أوف” إسرائيل عن أنه بعد زيارة عباس للبيت الأبيض وكذلك زيارة ترامب لتل أبيب المقرر لها أواخر مايو، سيقوم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ونيكى هالى سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بعمل جولة فى الشرق الأوسط فى يونيو المقبل، لتحريك عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، تتضمن الجولة مصر وإسرائيل.

وحسب تصريحات الوفد الفلسطينى الذى زار الولايات المتحدة للترتيب للقاء عباس وترامب، فإن ترامب وعباس أجريا محادثات إيجابية جدا، كما قالوا إن عباس مستعد لتوظيف رؤيته للسلام بكل قوة.