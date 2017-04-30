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مقتل 20 مسلحا بغارات فرنسية على الحدود بين مالي وبوركينا
طائرات حربية تركية

مقتل 20 مسلحا بغارات فرنسية على الحدود بين مالي وبوركينا

الأحد، 30 ابريل 2017 09:47 م
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قالت السلطات الفرنسية، إن قواتها قتلت 20 مسلحا فى غارات على الحدود بين مالى وبوركينا فاسو، نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار البيان الصدار من السلطات الفرنسية اليوم الأحد، إلى أن العملية شملت ضربات جوية وأرضية، ولم تحدد المجموعة المسلحة

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