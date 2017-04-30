قالت السلطات الفرنسية، إن قواتها قتلت 20 مسلحا فى غارات على الحدود بين مالى وبوركينا فاسو، نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار البيان الصدار من السلطات الفرنسية اليوم الأحد، إلى أن العملية شملت ضربات جوية وأرضية، ولم تحدد المجموعة المسلحة