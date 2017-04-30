نشرت صحيفة “الصباح” التونسية صورا لمرتكب التفجير الانتحاري في مدينة سيدي بوزيد.

وقالت الصحيفة، أن مرتكب الهجوم الإرهابي، هو أمير كتيبة عقبة بن نافع، ويدعى أبو سفيان الصوفي، ويحمل الجنسية الجزائرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصوفي يعد من أبرز قيادات جماعة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكان يعتقد أنه قتل من قبل خلال عملية في 2015.

وبينت الصحيفة أن الصوفي نزل مع قائد آخر من نفس الكتيبة من مرتفعات القصرين وتوجها إلى سوسة، وقتل القائد الآخر في اشتباكات مع قوات الأمن.