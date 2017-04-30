حرب تصريحات بين ريم الباردي وأحمد سعد.. هل تزوج الأخير سمية خشاب؟الأحد، 30 ابريل 2017 10:04 م
زعمت الفنانة ريم البارودي أن المطرب أحمد سعد تزوج من الفنانة سمية الخشاب.
وعلقت البارودي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “مبروك.. ألف مبروك جواز سمية الخشاب من صديقي وأخويا أحمد سعد.. ربنا يسعدكم يارب”.
وردا على سؤال أصدقاء الفنانة ريم البارودي عن صحة الخبر، قالت “أيوة الخبر بجد وألف مبروك للعروسين”.
وفي المقابل، رد المطرب أحمد سعد، عبر بيانًا له على الواقعة، وقال “تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، أخبارًا غير دقيقة، حول زواجى من الفنانة سمية الخشاب، رغم أن علاقتى بها لا تتعدى كونها علاقة عمل وصداقة قوية منذ فترة طويلة”.
وتابع أحمد سعد، “سبب ترويج هذه الشائعات، يرجع لتواجدى مع سمية منذ فترة فى أكثر من مناسبة، وذلك لأننى ألحن أغنيات مسلسلها الجديد “الحلال”، الذى تخوض به سمية السباق الدرامى الرمضانى، وأكد سعد أن علاقة صداقة قوية تجمعه بسمية، والبعض يفسر ذلك حسب أهوائه الشخصية”.
وشدد سعد على ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تمس السمعة وتعد أكاذيب وشائعات سخيفة وتدخلا من البعض فى الحياة الشخصية.
وبعد التصريحات غير الواضحة من الجانبين، انعكس الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على “تويتر”، ليتصدر اسم الفنانة سمية الخشاب، قائمة “التريند”.
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