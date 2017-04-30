6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مشيخة الأزهر

نشب حريق مساء اليوم الأحدن في مخزن خاص بمشيخة الأزهر الشريف، ودفعت الحماية المدنية 6 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب.

وكشفت مصادر أمنية أن الحريق بسبب ماسًا كهربائيًا وراء الحريق، وليس هناك شبهة جنائية فيه.