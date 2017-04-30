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الأحد 30 ابريل 2017 09:31 مساءً
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6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مشيخة الأزهر
مشيخة الازهر الشريف‎

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مشيخة الأزهر

الأحد، 30 ابريل 2017 09:31 م
كتب - متابعات

نشب حريق مساء اليوم الأحدن في مخزن خاص بمشيخة الأزهر الشريف، ودفعت الحماية المدنية 6 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب.

وكشفت مصادر أمنية أن الحريق بسبب ماسًا كهربائيًا وراء الحريق، وليس هناك شبهة جنائية فيه.

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