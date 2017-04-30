

قال الطفل شريف المصاب بالسرطان فى فيديو انتشر له وهو يغني مقطعا للفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه سعيد جدا بعد ردود الأفعال التي ظهرت بعد عرض الفيديو الخاص به، متمنيا أن يلتقي بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقام شريف بالغناء على الهواء في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقه» على قناة «المحور»، لمقطع من أغنية “كده يا قلبي”

ومن جانبه قال ياسر قنديل والد الطفل إن شريف من صغره موهوب وشارك في حفل من قبل وتم تكريمه من الفنان على الحجار والفنان هشام عباس لافتا إلى أن شريف يعشق شيرين عبد الوهاب.

وأضاف ياسر أن معلمة شريف في المدرسة هى من اكتشفت موهبته منذ 4 أعوام، لافتا إلى أن عمر شريف حاليا 13 عاما.