يستضيف برنامج “مساء دي إم سي”، الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شبكة قنوات “دي إم سي”، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المهندس، محمد السويدي.

ويُناقش البرنامج الدور الذي يَلعبه الائتلاف داخل البرلمان لترجمة أهداف ثورة 30 يونيو، وكذلك للإجابة على سؤال ما هي أبرز القوانين التي سنها البرلمان في الفترة الأخيرة.. وموقف الائتلاف منها؟.. وهل ائتلاف الأغلبية لا يرحب بوجود معارضة تحت قبة البرلمان؟.. وماسر اعتراض القضاة علي قانون السلطه القضائية ؟.. وكيف يري الوضع الاقتصادي في مصر باعتباره أحد رجال الصناعة.. وما خُطط الائتلاف لخفض عجز الموازنه والدين العام؟