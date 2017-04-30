أوقفت وزارة الخارجية البولندية قنصلها الفخري بالولايات المتحدة عن العمل، بعد أن نشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي رسمتها لرئيس المجلس الأوروبي رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد تاسك، وهو يرتدي زي قوات العاصفة النازية.

وذكر راديو “صوت أمريكا” مساء اليوم الأحد، أن ماريا شيزونيرت - التي اختيرت مؤخرا قنصلا فخريا لبولندا بولاية أوهايو الأمريكية - نشرت عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” صورة لتاسك وهو يرتدي زي قوات العاصفة ذات السمعة السيئة إبان العهد النازي، مشيرا إلى أن وقف ماريا عن العمل يُعتبر مجرد خطوة سوف يتبعها خطوة أخرى فور عودة وزير الخارجية البولندي من زيارته الحالية لاستراليا.

على صعيد متصل .. نفت ماريا قيامها بوضع صورة تاسك على هذه الحالة قائلة إن حسابها الخاص على الفيس بوك ربما تعرض للاختراق خاصة وأنها لم تعد تستطيع الدخول عليه، مضيفة: “أنا شخصيا أرفض الترويج للأفكار النازية أو رموزها بل أرفض استخدام تعبيرات مثل الفاشية في المحافل السياسية العامة وأرفض تماما تشبيه شخصياتنا السياسية بالزعيم النازي أدولف هتلر” .

يُشار إلى أن دونالد تاسك شغل منصب رئيس وزراء بولندا قبيل توليه منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2014.