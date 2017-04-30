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فايز حنين.. مستشار "سد النهضة" مرشحًا لرئاسة مجلس الدولة
مجلس الدولة

فايز حنين.. مستشار "سد النهضة" مرشحًا لرئاسة مجلس الدولة

الأحد، 30 ابريل 2017 09:44 م
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المستشار فايز حنين، رئيس هيئة مفوضي الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة، هو المرشح الثالث لرئاسة مجلس الدولة طبقًا لعرف الأقدمية.

تقلد حنين العديد من المناصب داخل مجلس الدولة، منها منصب رئيس اللجنة الثالثة لقسم الفتوى والتشريع التي نظرت العقد الاستشاري الخاص بسد النهضة، ثم تولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية لمدة عام، وحاليًا هو رئيس هيئة مفوضى الدولة وعضو بالمجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على قانون السلطة القضائية وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذى بموجبه تقدم الهيئات القضائية 3 ترشيحات يختار رئيس الدولة واحد منهم، لمنصب رئيس الهيئة.

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