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الأحد 30 ابريل 2017 09:36 مساءً
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مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام
مكتبة اسكندرية

مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام

الأحد، 30 ابريل 2017 09:35 م
خاص: محيط

قررت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حجازي، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين بإهدار المال العام لجلسة 29 مايو المقبل.

كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت الدكتور إسماعيل سراج الدين، بعد أن تقدم عدد من الموظفين ببلاغ ضده يفيد قيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، مما تسبب في إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى عدة تجاوزات أخرى من شأنها الإضرار بالمال العام

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