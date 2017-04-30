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بورصة السعودية ترتفع.. وأداء ضعيف لأسواق المنطقة
البورصة السعودية

بورصة السعودية ترتفع.. وأداء ضعيف لأسواق المنطقة

الأحد، 30 ابريل 2017 09:43 م
متابعات

ارتفعت البورصة السعودية يوم الأحد مدعومة بصعود أسهم شركات البتروكيماويات بعد نتائج مالية قوية للربع الأول من العام في القطاع، لكن أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط سجلت أداء ضعيفاً في تعاملات هزيلة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر بورصة السعودية واحداً في المئة إلى 7013 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4523 نقطة، وصعد مؤشر البحرين 0.3 في المئة إلى 1336 نقطة.

في المقابل، هبط مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 3415 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة إلى 10064 نقطة، كما نزل مؤشر سوق عمان 0.2 في المئة إلى 5514 نقطة.

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