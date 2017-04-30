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الأحد 30 ابريل 2017 09:40 مساءً
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مقتل قائد فرقة الحفاة الداعشية في الموصل
قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شاكر جودت

مقتل قائد فرقة الحفاة الداعشية في الموصل

الأحد، 30 ابريل 2017 09:20 م
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أعلن قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شاكر جودت مقتل مسئول ما يسمى بـ”فرقة الحفاة” في تنظيم “داعش” غربي الموصل.

وقال جودت في بيان: “الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الاستخبارية في عمق العدو بالتنسيق مع الطيران المسير وكتيبة الصواريخ الموجهة، وقامت باستهداف وقتل مسئول ما يسمى (فرقة الحفاة) الإرهابي أبو إسحاق التونسي و4 من معاونيه في حي الاقتصاديين غرب المدينة”.

وأضاف جودت: “قطعات الشرطة الاتحادية تدعم خطوطها الأمامية بالأسلحة الثقيلة المضادة للدروع في مناطق باب الطوب وحافة النهر وباب البيض وقضيب البان وباب جديد وتضع الحواجز لتلافي هجمات المسلحين بالعجلات المفخخة”.

وتخوض القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”، الذي فرضها على مساحة واسعة من الأراضي العراقية عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 19 فبراير من عام 2017، انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بعد أن حرر الجانب الأيسر منها نهاية يناير الماضي.

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