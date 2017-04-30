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ننشر تفاصيل اختناق 25 طالبا وطالبة في كلية آداب بنها
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ننشر تفاصيل اختناق 25 طالبا وطالبة في كلية آداب بنها

الأحد، 30 ابريل 2017 09:26 م
كتب - متابعات

كشفت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، تفاصيل تعرض 25 طالبا وطالبة للاختناق، وأوضحت أن مشاجرة وقعت بين طالبتين بالمدرج بسبب “فيشة” الكهرباء، بعد أن قامت إحدى الطالبات بوضع هاتفها بالشحن وإطفاء إحدى مراوح المدرج.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقه المذاع على شاشة “المحور”، إن المشاجرة بدأت بين طالبتين بسبب اعتراض إحداهما على إيقاف المروحة من أجل شحن الأخرى لهاتفها، ما أدى إلى قيام إحدى الطالبات باستخدام سبراي “سيلف ديفنس” ورشه على الطالبة.

ولفتت إلى أنه نتيجة لرش اسبراي، أصيبت 25 طالبا وطالبة بعد استخدام تلك المادة وتم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بالاختناق.

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