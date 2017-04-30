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مصر تمنح المقيمين بالإمارات ودول أخرى تأشيرات دخول فورية
وزير السياحة يحيى راشد‎

مصر تمنح المقيمين بالإمارات ودول أخرى تأشيرات دخول فورية

الأحد، 30 ابريل 2017 09:18 م
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أكد وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الأحد، أن مصر ستمنح تأشيرات دخول فورية في المطارات للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، اعتبارا من الأول من مايو المقبل.

وقال الوزير في تصريح لقناة “سكاي نيوز” العربية إن القرار يهدف لتنشيط السياحة في مصر وجذب المزيد من السياح العرب والأجانب المقيمين في تلك الدول.

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