قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن كشف حقل الغاز “ظهر” جاء نتيجة الاتفاقيات التى تم توقيعها، وتهيئة المناخ الاقتصادى والسياسى والأمنى للشريك الأجنبى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “أسواق وأعمال”، على فضائية “ON Live”، مع الإعلامى أيمن صلاح، أن الوزارة وضعت استراتيجية، لغلق العجز المؤدى لانقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع، ثم إضافة صناعات ذات قيمة مضافة لمصر.

وتابع أنه بعد تحسن المناخ بدأت المشروعات الكبرى مثل كشف “ظهر”، موضحا أنه سيتم ربط المرحلة الأولى من كشف “ظهر” بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية العام، وسيدخل أول كميات من المرحلة الأولى من إنتاجها، وهو ما يعد رقما قياسيا عالميا.

وأكد الوزير أن شركة إينى تستثمر أكثر من 12 مليار دولار فى كشف “ظهر”، لافتا إلى أنه مستهدف معدل إنتاج ثابت بـ2.7 مليار قدم مكعب فى اليوم، بحلول عام 2019، أى نصف إنتاج مصر الحالى من حقل واحد.

وأضاف أنه تم توقيع 30 اتفاقية جديدة بقطاع البترول مع الشركاء الأجانب فى فترة ما بعد 30 يونيو 2013 إلى 30 يونيو 2014، بالإضافة إلى 30 اتفاقية أخرى بعدها، وفى آخر عام ونصف 16 اتفاقية أخرى، أى تم توقيع 76 اتفاقية جديدة بينهم تعديل لاتفاقيات قائمة.

وأشار وزير البترول إلى أن تلك الاتفاقيات تعنى تحضير مشروعات للمستثمرين على خريطة الاستثمار بموازنات مختلفة، ولعمليات الاستكشاف وعمليات التنمية ثم عمليات الإنتاج، منقسمة بين هيئات المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز والشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول.