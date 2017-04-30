لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 20، في حادث سير في أندونيسيا، اليوم الأحد، حسبما نقلت صحيفة “جاكارتا بوست” عن مصدر بالشرطة.

وبحسب “سبوتنيك”، قال رئيس شرطة مرور سيانجور، إيريك بانجن براكارسا، في تصريحات نقلتها الصحيفة إن “الحادث، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة غرب جزيرة جافا، أودى بحياة 12 شخصا نُقلت جثثهم جميعا إلى المستشفى الرئيسي عقب الحادث”.

وأضاف أن التحقيقات تجري على قدم وساق للكشف عن سبب وملابسات الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية بينّت أن السبب هو عطل في مكابح الحافلة التي كانت تقل الضحايا، مما أسفر عن فقدان السائق للسيطرة.

وأوضح رئيس الشرطة، أن الحافلة اصطدمت بعدد من المركبات بينها: ثلاث سيارات، و4 دراجات نارية، وسيارة صغيرة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.