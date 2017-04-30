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رئيس الأركان السوداني يبحث مع كوبلر تطورات الأوضاع في ليبيا
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

رئيس الأركان السوداني يبحث مع كوبلر تطورات الأوضاع في ليبيا

الأحد، 30 ابريل 2017 09:09 م
أ ش أ

بحث رئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عماد الدين مصطفي عدوي، مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأحد بالخرطوم، التطورات التي تشهدها الأوضاع في ليبيا علي الصعدين السياسي والأمني، وسبل تعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بحضور وزير الدولة السوداني بوزارة الدفاع ، الفريق ركن علي محمد سالم .

وجدد رئيس الأركان السوداني، خلال اللقاء، حرص بلاده على إحلال السلام في ليبيا، مشيرا إلى أهمية تأمين الحدود في ظل هذه الأوضاع، بمشاركة دول الجوار الليبي خاصة السودان، للحد من تجارة السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر، علاوة على مكافحة الإرهاب ومحاربةالجماعات المتمردة التي تتخذ من ليبيا المأوى والملاذ، بجانب عدد من الشواغل التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

من جانبه .. عبر كوبلر، عن سعادته بزيارة السودان للمرة الأولى بصفته الأممية، بغرض تبادل وجهات النظر مع الجانب السوداني، على اعتبار أن السودان دولة محورية في المنطقة وجارة حدودية لليبيا، مؤكدا مواصلة الجهود للم شمل الفرقاء وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

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