أكدت جهاد عيد، الطالبة الراسبة بكلية البنات للآداب بجامعة عين شمس، أنه لا تزال هناك علامات استفهام كثيرة حول رسوب فرقتها بالكامل وعددهن 271 طالبة.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور”، إن جامعة عين شمس أبلغتهن بأن الدرجات المعلنة صحيحة رغم أن أستاذة المادة أعلنت اندهاشها من النتائج النهائية.

وأردفت: إن هناك لغزا كبيرا حول رسوب دفعتها بالكامل رغم أنهن ملتزمات في حضور المحاضرات وتقديم الأبحاث المطلوبة وتفوقهن الدراسي، لافتة إلى أن أستاذة المادة أكدت وجود خطأ في النتيجة، وأن جميع الطالبات نجحن في الامتحانات، وأن أجوبتهن كانت متميزة.