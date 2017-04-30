 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 09:44 مساءً
روابط سريعة
آداب عين شمس.. علامات استفهام حول رسوب 271 من فرقة واحدة!
جامعة عين شمس‎

آداب عين شمس.. علامات استفهام حول رسوب 271 من فرقة واحدة!

الأحد، 30 ابريل 2017 09:12 م
كتب - متابعات

أكدت جهاد عيد، الطالبة الراسبة بكلية البنات للآداب بجامعة عين شمس، أنه لا تزال هناك علامات استفهام كثيرة حول رسوب فرقتها بالكامل وعددهن 271 طالبة.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور”، إن جامعة عين شمس أبلغتهن بأن الدرجات المعلنة صحيحة رغم أن أستاذة المادة أعلنت اندهاشها من النتائج النهائية.

وأردفت: إن هناك لغزا كبيرا حول رسوب دفعتها بالكامل رغم أنهن ملتزمات في حضور المحاضرات وتقديم الأبحاث المطلوبة وتفوقهن الدراسي، لافتة إلى أن أستاذة المادة أكدت وجود خطأ في النتيجة، وأن جميع الطالبات نجحن في الامتحانات، وأن أجوبتهن كانت متميزة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3