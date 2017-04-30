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بالفيديو.. وسيلة من ناد رياضي للتغلب على الأرق
النوم

بالفيديو.. وسيلة من ناد رياضي للتغلب على الأرق

الأحد، 30 ابريل 2017 08:57 م

يعد الأرق من أبرز المشكلات في العصر الحديث نظرا لكثرة الضغوط ومتاعب العمل، لهذا لجأت احدى المدن في لندن لوسيلة قد تخفف الأزمة.

وقد بدأ ناد رياضي في لندن فكرة جديدة تُدعى “Napercise” أو “تمرين القيلولة”، وهي حصة من النوم لمدة 60 دقيقة، وهو ما اشار اليه مقطع الفيديو، للمشاهدة.اضغط هنا.

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