بروتوكول تعاون مشترك بين حماية المستهلك وراديو النيل للإنتاج الفنيالأحد، 30 ابريل 2017 08:58 م
وقع جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة “راديو النيل” للإنتاج الفني لبث حلقات الموسم الثالث من المسلسل الإذاعي (عائلة الأستاذ عارف) الذي يتناول عددا من النصائح والتحذيرات لتوعية المستهلكين بثقافة الترشيد ومواد قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد - إن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها الجهاز بإعداد النص الدرامي لمجموعة من الحلقات الإذاعية تدور في قالب اجتماعي كوميدي، من خلال تعرض نموذج من الأسرة المصرية لعدد من المواقف الحياتية اليومية خلال شرائهم لاحتياجاتهم من السلع والخدمات، ويتم خلالها التعرض لبعض المواقف والممارسات السلبية التي قد تنشأ بالأسواق وكيفية مواجهاتها بعد التعرف على حقوقهم التي كفلها القانون، وقد تم التوافق على توقيع البروتوكول مع شركة “راديو النيل” المالكة للمحطات الإذاعية (شعبي، ميجا، هيتس، ونغم)؛ نظرًا لأنها من المحطات التي لاقت انتشارًا كبيرًا بين جمهور المستمعين.
وأضاف يعقوب أن الحلقات سيكون محورها قانون حماية المستهلك، وتعبر عن دور الجهاز في تطبيقه والتأكيد على استبدال واسترجاع السلع المعيبة أو الحصول على خدمة لا يشوبها نقص أو عيب ومكافحة الإعلانات المضللة، وسيكون في نهاية الحلقة سؤال للمستمعين للتواصل حول ما تم استفادته من معلومات وسيرصد الجهاز جائزة رمزية للفائزين يتم توزيعها عليهم بعد نهاية الشهر الكريم، موضحا أن الهدف من إجراء المسابقة هو تحقيق المشاركة الفعالة مع جمهور المستهلكين على اختلاف أعمارهم وثقافتهم.
وأكد يعقوب على عزم الجهاز التواصل مع المستهلكين بشتى السبل والعمل على حل شكواهم والتصدي لكل ما يخل بحقوقهم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل ماهر عبد العزيز عن سعادته بالتعاون مع الجهاز هذا العام من خلال البث المجاني للحلقات الإذاعية على موجات إذاعة شعبي FM95، وراديو هيتس في رمضان؛ للمشاركة في القيام بالدور التوعوي والخدمي لجمهور المستهلكين، وأكد أنه تم الاتفاق على اختيار الميعاد الملائم للبث والذي يناسب معظم المستمعين لكي يتمكنوا من متابعة الحلقات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة راديو النيل وليد رمضان إن هذا التعاون سيكون حافزًا للشركة للقيام بدورها التوعوي، ومحاولة التأكيد على دور الجهاز من خلال تفعيل مبدأ “الوقاية خير من العلاج”، كما سيتم التعاون مع الجهاز من خلال استقبال الشكاوى من المواطنين وإحالتها للجهاز لاتخاذ اللازم حيالها، معربا عن سعادته بمجيء هذا التعاون في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تطوير المحتوى الإذاعي والوصول إلى عدد أكبر من المستمعين.
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