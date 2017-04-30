تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحلاق مغربي، ابتكر أسلوبا خاصا به؛ للحصول على أحدث التسريحات الرجالي، مستخدما فأسًا ومطرقة، وهي أدوات غريبة تماما عن المهنة.

ويظهر في الفيديو، الحلاق المغربي- الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصف، “العجيب”- وهو يقص شعر زبون بالفأس والمطرقة، بكل ثقة دون أن يصيبه بأي خدش.