



افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر إعادة إعمار 25 منزلا ومعرض الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي المستعمل بقرية زهرة الغابات مركز الرياض لجمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وسلم المحافظ – خلال الحفل الذي أقيم اليوم /الأحد/ – المنازل لمستحقيها من أهالي القرية وتفقدها بعد إعادة إعمارها وقال إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا باحتياجات القرى ومطالب الأهالي من تحسين الخدمات والبنية التحتية..مطالبا المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بضرورة المشاركة المجتمعية من أجل المواطن وتوصيل الخدمات إليه في كل قرى وعزب المحافظة.

وفي سياق آخر .. أعلن المحافظ عن تسليم 7000 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ, ومصلحة الأحوال المدنية وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه المجلس للمرأة فرع كفر الشيخ

وقام محافظ كفر الشيخ في نهاية الحفل بتكريم عددا من قيادات وأفراد مصلحة الأحوال المدنية بكفر الشيخ وعددا من المواطنين الذين ساهموا في نجاح المشروع تقديرا لجهودهم ..موجها الشكر لرؤساء المراكز والمدن وقيادات وأعضاء المجلس القومى للمرأة.