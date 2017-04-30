للمنهكين في العمل.. طريقة سحرية تمنحك نشاطاً يتجاوز القهوةالأحد، 30 ابريل 2017 08:49 م
قالت دراسة إن صعود وهبوط الدرج لمدة 10 دقائق قد يعزز النشاط لدى الشابات اللائي يعانين من قلة النوم أكثر مما تفعل كمية من الكافيين موجودة في عبوة من المشروبات الغازية أو نصف كوب من القهوة.
وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، كتب الباحثون في دورية (فسيولوجي آند بيهفيار) إن هذه القفزة في مستوى النشاط تكون قصيرة نسبياً وقالوا إن على الموظفين المنهكين ممارسة الرياضة لأوقات قصيرة أكثر من مرة خلال اليوم للحفاظ على الطاقة على الأمد الطويل.
وذكر باتريك أوكونر أستاذ علم الحركة في جامعة جورجيا بأثينا والذي شارك في إعداد الدراسة “هناك كثير من الناس يعانون الحرمان من النوم ويشكون من قلة النشاط، ركزنا على النساء لأن شكواهن من ذلك أكثر من الرجال”.
ولمقارنة تأثيرات الكافيين والتمارين على مستوى النشاط فحص فريق الدراسة 18 طالبة جامعية يتناولن كميات متوسطة من الكافيين وكن يعانين من نقص النوم، ووجد الباحثون أن النساء اللائي استخدمن الدرج لمدة عشر دقائق أبلغن عن مستويات مرتفعة بشكل كبير من الطاقة مقارنة مع المجموعة التي تناولت قرص الكافيين.
وتراجع التأثير مع الوقت وكان مستوى النشاط واحداً لدى المجموعة التي مارست التمرين وتلك التي تناولت قرص الكافيين بعد ساعة من التجربة، ولم يؤثر التمرين أو قرص الكافيين على الانتباه أو الذاكرة أو الوقت المطلوب للتفاعل، وقال أوكونر إن تأثير التمرين في هذه الدراسة كان قصيراً بوضوح لكن دراسات أخرى تشير إلى أنه مع ممارسة الرياضة عدة مرات ولفترات قصيرة خلال اليوم يمكن أن يشعر المرء بالنشاط لفترة طويلة.
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