أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يجري في ليبيا يستحق القلق وعلينا التدقيق والتحليل، لأن الموقف في ليبيا أًصبح مرشحًا للاشتعال، مشيرًا إلى أن هناك دولا تسعى إلى تقسيم وتمزيق ليبيا.

وأضاف “الديهي” خلال برنامجه “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “تن” مساء اليوم الأحد، أن هناك أصابع أمريكية وغربية تعبث في الشأن الليبي بشكل يدعوا للقلق، موضحًا أن رئيس حلف الناتو مع رئيس الوزراء الإيطالي اتفقا على إنشاء جيش ليبي من الميليشيات تحت قيادة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

ولفت “الديهي” إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غير معترف به في الدول العظمى.

